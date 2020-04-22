Kerem Tunçeri ve Aslı Enver'i bakın kim tanıştırmış Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı iddiası büyük ses getirmişti. Kısa sürede noktalanan bu ilişkiye dair ilginç bir iddia ortaya atıldı

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; İkili arasında kısa süre önce başlayan ilişki, Tunçeri'nin sosyal medya fenomenlerine gönderdiği Instagram mesajlarının ifşa edilmesiyle noktalandı. Şimdi de biten ilişkiye dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. İkiliyi Murat Boz'un yakın arkadaşı Merve Terim'in tanıştırdığı öne sürüldü. BUSE TERİM'İ ÜZEN KARAR Terim'in aracılığıyla ilk kez bir ev partisinde görüşen Enver ve Tunçeri, 1 ayda ayrılık kararı aldı. Terim'in, bu karara üzüldüğü söyleniyor. İSMİ URAZ KAYGILAROĞLU İLE ANILMIŞTI Aslı Enver'in adı Kerem Tunçeri'den önce Uraz Kaygılaroğlu'yla anılmış, ikilinin kısa süre görüştüğü yazılmıştı. Kaygılaroğlu'nun da Murat Boz'un arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Kaynak: Snob Magazin