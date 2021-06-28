Kerem Kamışlı kimdir? Şevval Şahin'in sevgilisi Kerem Kamışlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile kavga iddialarıyla gündeme gelen Şevval Şahin'in şimdiki sevgilisi Kerem Kamışlı son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Kerem Kamışlı kimdir? Kerem Kamışlı kaç yaşında aslen nerelidir?

Magazin gündeminde Yiğit Marcus Aral ile kavga iddialarıyla gündeme düşen Kerem Kamışlı, Ünlü manken Şevval Şahin ile baş başa yediği yemek sonrasında aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Kerem Sabancı Kamışlı ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEREM SABANCI KAMIŞLI KİMDİR?

Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı, Boston Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur.

28 yaşında olduğu bilinen Kerem Kamışlı, babası Erhan Kamışlı gibi Esas Holding'te yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

2019 yılında Esas'a katılan Kerem Sabancı Kamışlı, 2020 yılında yönetim kurulu üyesi olmuştur.

Annesi Emine Sabancı Kamışlı ise Esas Holding'te yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Kerem Kamışlı ayrıca Ali Sabancı'nın da yeğenidir.

Sosyal medya platformu instagram'da @keremkamisli kullanıcı adıyla yer alan Kerem Kamışlı'nın, 10,5 bin takipçisi bulunmaktadır.