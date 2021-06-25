Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum
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Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atan Yiğit Marcus Aral'ın sosyal medyadan verdiği cevapla şaşırttı. İşte detaylar...

Yiğit Marcus Aral'ın eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atması sosyal medyada gündemde kalmaya devam ediyor. Aral, dün akşam saatlerinde Şahin'in yeni sevgilisi Fetih Kamışlı'yla yemek yediği mekana gidip, olay çıkarıp, daha sonra Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atmıştı.

Daha 24 saat dolmadan Aral'ın bu olayı yeni hesaplar açılmasına neden oldu. Aral'ın Instagram'da 21 Nisan'da son paylaştığı kareye ilginç mesajlar yağıyor.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'le de fotoğrafın olduğu kareye 'Denize uçan masum sandalye' adlı hesap, "Marcus Bey bana bunu niye yaptınız" yorumuna Aral, "Çok üzgünüm kardeşim" karşılığını verdi.

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum
Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum
Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum
Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'dan esprili yorum

Kaynak: Snob Magazin

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