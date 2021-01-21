Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst ailesi!
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Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst ailesi!

21.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:27
Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst ailesi!

Cemiyet hayatının tanınmış, değerli isimlerinin oğlu olan Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst ailesi!

Evlil,kler, yaşantısı ve ailesi ile en merak edilen isimler arasında yer alan Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst ailesi!

KEREM DÜRÜST KİMDİR?

1979 doğumlu Dürüst, Kerem Dürüst ilk evliliğini 2005'te Süreyya Yalçın'la yaptı, 1,5 yıl sonra boşandı. 2009 yılında Kolombiyalı Katalina Gomez'le evlenen Dürüst, bu evlilikten olan oğluna Ekrem adını verdi. Gomez'den de boşanan Kerem Dürüst, 2019 yılında Bahar Mursaloğlu'yla evlendi.

KEREM DÜRÜST AİLESİ

ALO ve Mintax deterjanlarının eski sahibi Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün üç çocuğundan en küçüğü olan Kerem Dürüst'ün iki ablası vardır. Kerem Dürüst'ün babası Ekrem Dürüst, intihar sonucu hayata gözlerini yumdu. Annesi Gül Dürüst ise bir daha evlenmedi.

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