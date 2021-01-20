Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst biyografisi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Kerem Dürüst gözaltına alındı. Kerem Dürüst hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki Kerem Dürüst kimdir kaç yaşında nereli?

KEREM DÜRÜST KİMDİR?

1993 yılında intihar eden ALO ve Mintax deterjanlarının eski sahibi Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün üç çocuğundan en küçüğü olan Kerem Dürüst 1979 doğumlu. Ablası Şirin, iş insanı Neşet Yalçın'la evli. Diğer ablası Elif ise iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Kerem Dürüst, babası intihar ettiğinde 14 yaşındaydı. Gül Dürüst eşinin vefatından sonra bir daha evlenmedi. Kerem Dürüst ilk evliliğini 2005'te Süreyya Yalçın'la yaptı, 1,5 yıl sonra boşandı. 2009 yılında Kolombiyalı Katalina Gomez'le evlenen Dürüst, bu evlilikten olan oğluna Ekrem adını verdi. Gomez'den de boşanan Kerem Dürüst, 2019 yılında Bahar Mursaloğlu'yla evlendi.