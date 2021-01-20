Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst biyografisi

20.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:27
Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst biyografisi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kerem Dürüst merak ediliyor. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst ile birlikte 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı. Peki, Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst biyografisi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Kerem Dürüst gözaltına alındı. Kerem Dürüst hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki Kerem Dürüst kimdir kaç yaşında nereli?

KEREM DÜRÜST KİMDİR?

1993 yılında intihar eden ALO ve Mintax deterjanlarının eski sahibi Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün üç çocuğundan en küçüğü olan Kerem Dürüst 1979 doğumlu. Ablası Şirin, iş insanı Neşet Yalçın'la evli. Diğer ablası Elif ise iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Kerem Dürüst, babası intihar ettiğinde 14 yaşındaydı. Gül Dürüst eşinin vefatından sonra bir daha evlenmedi. Kerem Dürüst ilk evliliğini 2005'te Süreyya Yalçın'la yaptı, 1,5 yıl sonra boşandı. 2009 yılında Kolombiyalı Katalina Gomez'le evlenen Dürüst, bu evlilikten olan oğluna Ekrem adını verdi. Gomez'den de boşanan Kerem Dürüst, 2019 yılında Bahar Mursaloğlu'yla evlendi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Ozan Tufan Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst kaç yaşında, nereli? Kerem Dürüst biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:40:58. #1.15#
title