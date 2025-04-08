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Kerem Bürsin saç mı ektirdi?

Kerem Bürsin saç mı ektirdi?
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Uzun süredir kalbi boş olan Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda Sabancı ailesinin torunu Melisa Tapan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak ikili, ani bir ayrılık kararı alarak gündem oldu. Peki, Kerem Bürsin saç mı ektirdi?

Kanal D'de bir dönem ekrana gelen 'Güneşi Beklerken' dizisiyle üne kavuşan Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Geçmişte Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle aşk yaşayan Kerem Bürsin'in kalbi uzun süreden beri boştu. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda Sabancıların torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum" demişti. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikiliden geçtiğimiz haftalarda ise herkesi şaşırtarak ani bir ayrılık kararı almıştı. Ayrılık kararı sonrası bir proje için yurt dışına giden Bürsin radikal bir karar alarak saçlarına ekim yaptırdığı ifade edildi. Peki, Kerem Bürsin saç mı ektirdi?

KEREM BÜRSİN SAÇ MI EKTİRDİ?

Kanal D'de bir dönem ekrana gelen 'Güneşi Beklerken' dizisiyle üne kavuşan Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Geçmişte Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle aşk yaşayan Kerem Bürsin'in kalbi uzun süreden beri boştu. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda Sabancıların torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum" demişti. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikiliden geçtiğimiz haftalarda ise herkesi şaşırtarak ani bir ayrılık kararı almıştı. Ayrılık kararı sonrası bir proje için yurt dışına giden Bürsin radikal bir karar alarak saçlarına ekim yaptırdığı ifade edildi.

Kerem Bürsin saç mı ektirdi?

Geçtiğimiz aylarda hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı kameralara yansımıştı. Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptığı,Elle Arabia dergisine verdiği röportajla ortaya çıktı. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncunun saç ektirdiği öğrenildi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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