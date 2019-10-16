Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu

16.10.2019 05:27

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı…







'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu. Öte yandan 'Yaşamayanlar'daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu.