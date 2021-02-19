Kerem Bürsin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kerem Bürsin hayatı!
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Kerem Bürsin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kerem Bürsin hayatı!

19.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:10
Kerem Bürsin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kerem Bürsin hayatı!

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987, İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır. Kerem Bürsin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kerem Bürsin hayatı ve biyografisi nedir?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987, İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır. Kerem Bürsin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kerem Bürsin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987, İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'ın This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016'da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

FİLMOGRAFİSİ

Güneşi Beklerken

Ulan İstanbul

Şeref Meselesi

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Muhteşem İkili

Sen Çal Kapımı

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