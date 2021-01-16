Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel yorumu
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Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel yorumu

16.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:50
Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel yorumu

'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den oğlunun partneri Hande Erçel'e övgü dolu sözler geldi. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde yaşananlar yakından takip ediliyor.

Bürsin ve Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Snob Magazin

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