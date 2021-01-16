Kerem Bürsin'in annesinden flaş Hande Erçel yorumu

'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den oğlunun partneri Hande Erçel'e övgü dolu sözler geldi. İşte ayrıntılar...