Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu

Hande Erçel ile aşk yaşadığını Maldivler fotoğrafıyla ilan eden Kerem Bursin, trafikte kameralara takıldı. Erçel'in, iş insanı Murat Akdoğan'la yaşadığı aşk haberleriyle ilgili soruya sinirlenen Bursin, "Böyle saçma şeylere gerek yok. Beraber ve mutluyuz" dedi.