Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu
Hande Erçel ile aşk yaşadığını Maldivler fotoğrafıyla ilan eden Kerem Bursin, trafikte kameralara takıldı. Erçel'in, iş insanı Murat Akdoğan'la yaşadığı aşk haberleriyle ilgili soruya sinirlenen Bursin, "Böyle saçma şeylere gerek yok. Beraber ve mutluyuz" dedi.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolü oldukları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.
"BÖYLE SAÇMA ŞEYLERE GEREK YOK"
Kerem Bürsin trafikte kameralara takıldı. Kerem Bürsin'e, Hande Erçel'in yakın zamanda iş insanı Muratcan Akdoğan'la aşk haberlerinin çıktığı hatırlatılınca "Hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an beraberiz ve mutluyuz" dedi.
Kaynak: Hürriyet