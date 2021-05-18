Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu

Hürriyet - Haberler | Magazin

Hande Erçel ile aşk yaşadığını Maldivler fotoğrafıyla ilan eden Kerem Bursin, trafikte kameralara takıldı. Erçel'in, iş insanı Murat Akdoğan'la yaşadığı aşk haberleriyle ilgili soruya sinirlenen Bursin, "Böyle saçma şeylere gerek yok. Beraber ve mutluyuz" dedi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolü oldukları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.

"BÖYLE SAÇMA ŞEYLERE GEREK YOK"

Kerem Bürsin trafikte kameralara takıldı. Kerem Bürsin'e, Hande Erçel'in yakın zamanda iş insanı Muratcan Akdoğan'la aşk haberlerinin çıktığı hatırlatılınca "Hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an beraberiz ve mutluyuz" dedi.

Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu

Kaynak: Hürriyet

Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kerem Bürsin'i sinirlendiren Hande Erçel sorusu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:56:00. #1.16#

title