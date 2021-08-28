Kerem Bürsin: Hande müthiş bir insan... Onu çok seviyorum!
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Kerem Bürsin: Hande müthiş bir insan... Onu çok seviyorum!

Kerem Bürsin: Hande müthiş bir insan... Onu çok seviyorum!
Hürriyet - Haberler | Magazin

HÜRRİYET YouTube kanalında yayınlanan "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programının bu haftaki konuğu Kerem Bürsin oldu.

HÜRRİYET YouTube kanalında yayınlanan "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programının bu haftaki konuğu Kerem Bürsin oldu. 34 yaşındaki oyuncu, yaşıyla ilgili soru üzerine kendisini daha genç hissettiğini söyledi:

"Kendimi 20 yaşında hissediyorum. Hatta bazı arkadaşlarım 13 diyor. 30'lar çok hızlı geçiyor. Doğum günümde dileğim, dünyayla alakalıydı. Çünkü hiç iyi bir yolda değiliz, doğaya verdiğimiz zararın haddi hesabı yok."

'Jön' kavramı hakkında da konuşan Bürsin, "Ben jön değilim, olmak istemiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Kalıpların, bir kafesin içine girmek istemiyorum" dedi. 

AŞK OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY

Hakan Gence konuğuna aşk hakkında da sorular sordu. Bürsin, "Aşk olağanüstü bir şey. Bizi insan yapan şeylerden biri. Her anlamda ilham veriyor" dedi.

Oyuncu, Hande Erçel'le ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Hande müthiş bir insan. Onu çok seviyorum. Her şeyden önemlisi çok iyi arkadaşız. Bu değerli bir şey. Çok da iyi kalpli bir insan."

KENDİMİ YAKIŞIKLI BULMUYORUM

Kerem Bürsin, çok sayıda hayranı olmasına rağmen kendisini yakışıklı bulmadığını da itiraf etti:

"Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Kim kendini yakışıklı buluyor ki? Şunu merak ediyorum, gerçekten biri aynanın karşısına geçip 'Vay be ne kadar seksiyim' diyor mu? Bana göre değil. Bu kendimi sevmiyorum demek değil ama benim derdim o değil."

Kaynak: Hürriyet

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