Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynadığı ve adının son günlerde aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel'in araba içinde verdiği poza sessiz kalamadı.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından araba içinde verdiği bir pozunu paylaştı. Fotoğraf karşısında sessiz kalamayan rol arkadaşı Kerem Bürsin ise "Ben de kesin yapacağım" yorumunu yaptı.

"KEREM, HANDE'Yİ KISKANDI"

Birbirlerine yakın davrandıkları için isimleri sürekli aşk dedikodularına karışan ve her fırsaatta bunu yalanlayan ikili, yeniden gündem oldu. Instagram'dan Hande Erçel'in fotoğraf paylaştığını gören Bürsin, "Bu pozun aynısını ben de yapacağım... Aynısını" yorumunda bulundu. Bürsin'in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları ise "Kerem, Hande'nin pozunu çok kıskandı" yorumunu yaptı.

Hande Erçel'in pozu kısa süre içinde 2 milyon 261 bin beğeni aldı.