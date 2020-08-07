Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi Hande Erçel'in Murat Dalkılıç ile ilişkisinin bitirme nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında merak edilen iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, Erçel ile olan öpüşme sahnesi hakkında da ilk kez konuştu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sevgili olduğu ileri sürüldü. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarına neden olduğu ileri sürülen Bürsin, iddialara tek tek cevap verdi.

HANDE VE MURAT'I AYIRDI MI?

Posta'da yer alan habere göre: Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 3 yıllık aşkının bitmesine Kerem Bürsin'in neden olduğu iddia ediliyordu. Önceki gün İstinye'de görüntülenen oyuncu bu konu hakkında sessizliğini bozarak "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış" dedi.

"ÖPÜŞME SAHNESİ İŞİMİZİN GEREĞİ"

Kerem Bürsin, Hande Erçel ile öpüşme sahneleri hakkında da şunları söyledi: "Bu sahneler işimin parçası. Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı"

Yalnız olduğunu söyleyen Kerem Bürsin "Kalbim sadece aileme ve işe açık" açıklamasını yaptı.