Kerem Bürsin'e Hande Erçel ile samimi fotoğrafı soruldu
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Kerem Bürsin'e Hande Erçel ile samimi fotoğrafı soruldu

12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:51
Kerem Bürsin'e Hande Erçel ile samimi fotoğrafı soruldu

'Sen Çal Kapımı' dizisinin başarılı başrol oyuncusu Kerem Bursin, İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Bürsin'e partneri Hande Erçel ile yanak yanağa çekilmiş samimi fotoğraf karesi soruldu. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Sen C¸al Kapımı dizisi oyuncularının toplu selfiesinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in samimi halleri dikkat çekmişti.

AŞK İDDİALARI ALEVLENDİ

Beden dili uzmanları, "Bürsin ve Erçel'in yanak yanagˆa durmaları aralarında net olarak bir as¸k oldugˆunu go¨sterir" dedi.

'SETİMİZ BURAYA YAKINDI'

Bu iddialar sonrası gazetecilerin karşısına geçen Bürsin, "Bugün setimiz buraya yakındı. Benim sahnelerimin bir kısmı bitti, mola verdik. Bu arada bende birkaç eksiğimi almaya geldim. Hemen işlerimi halledip tekrar sete döneceğim." dedi.

HANDE ERÇEL'İ DUYUNCA GÜLÜMSEDİ

Bürsin, Erçel ile aşk yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere gülümsemekle yetindi.

Kaynak: Snob Magazin

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