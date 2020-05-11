Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
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Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek, aşk yaşadıklarını iddialarını yalanlamıştı. İkilinin aşkı, Hilal Altınbilek'in köpeği sayesinde belgelendi.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
11.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:45

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk haberi Ocak ayında da çıkmış ancak Kerem Alışık, söz konusu iddiaları "Asla böyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.

İKİLİNİN AŞKINI KÖPEK DETAYI ORTAYA ÇIKARDI

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkı Altınbilek'in köpeğe sayesinde belgelendi. Kerem Alışık, Bebek'de Tv100 kameraları tarafından görüntülendi. Alışık, köpeğini gezdiriyordu.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkını köpekleri ele verdi

HİLAL ALTINBİLEK'İN KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ

Ne var ki Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpek kısa süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı Hilal Altınbilek'in köpeğiydi.

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Kerem Alışık (58) Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise Züleyha karakterini canlandırıyor.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKINI KÖPEK DETAYI ELE VERMİŞTİ

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını da, Kaan Yıldırım'ın köpeği ele vermişti. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak oyuncuyla aşk yaşadığı ilan etmişti. Hadise, köpekle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından 5 gün sonra silmişti.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkını köpekleri ele verdi
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
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