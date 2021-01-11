Keramet ne demek? İslam'da keramet nedir? TDK keramet ne demek?
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Keramet ne demek? İslam'da keramet nedir? TDK keramet ne demek?

11.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:28
Keramet ne demek? İslam'da keramet nedir? TDK keramet ne demek?

Keramet kelimesi anlamı nedir? Keramet TDK! İslamiyet'te keramet ne anlama gelir?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz, anlamını çoğumuzun bilmediği Keramet ne demek? İslam'da keramet nedir? TDK keramet ne demek?

KERAMET NE DEMEK?

Ermiş kimselerin gösterdiklerine, yarattıklarına inanılan, aklın sınırlarını aşan, şaşkınlık verici, doğaüstü olay.

İSLAM'DA KERAMET NEDİR?

Sözlükte "değer", "kıymet" gibi anlamlara gelen "kerâmet", dinî bir kavram olarak peygamberlik iddiasıyla ilgisi olmaksızın salih amel sahibi bir müminde meydana gelen olağanüstü hâl demektir. Şayet bu hâl kendisinde meydana gelen kimse salih amel sahibi biri değilse, o olağanüstü hâle "istidrâc" adı verilir.

"Kerâmet zâhir olur, izhâr edilmez" yani Hakk'ın dilemesi ile meydana gelir; isteğe bağlı olarak gösterilemez. Bir müminin veli olması için bu tür kerâmet göstermesi şart değildir. Akaid kitaplarında "kerâmet haktır" şeklinde bir hüküm vardır. Bunun anlamı veli bir kimseden kerâmet sadır olabilir, demektir. Dolayısıyla keramet, takva sahibi kimselere Allah'ın bir ikramı olarak görülmelidir.

TDK KERAMET NE DEMEK?

Olağanüstü durum anlamına gelmektedir. Bağış, ağırlama, ikram, ermişçe yapılan iş, hareket anlamlarına da gelmektedir.

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