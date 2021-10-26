Kerahat vakti namaz kılınır mı? Sabah ve akşam kerahet vakti ne zaman?

Kerahat vakti namaz kılınır mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kerahat vakti, güneşin doğuş, batış ve en tepede olduğu zaman dilimine denir. Dinimizce kerahat vaktinde namaz kılınması mekruhtur. Peki, Kerahat vakti ne zamandır? Kerahat vakti nedir, Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zaman ve kerahat vakti ne demektir? Kerahat vakitleri ne zamandır ve kerahat vakti namaz kılınır mı?

KERAHAT VAKTİ NEDİR?

Kerâhat Vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur. Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür.

KERAHAT VAKİTLERİ NELERDİR?

Kerâhat vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre kerahat vakitlerinde namaz kılınması mekruh'tur.

Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür:

1. Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

2. İkinci kerahat vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasıdır. Yani güneşin göğün tam ortasına dikilmesi ânından Batı tarafına doğru açılmaya başladığı âna kadar geçen süredir. Bu da yaklaşık 40 dakikalık bir zamandır.

3. İkindiden sonra, güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakit de kerahat vaktidir. Demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sararmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeli, kerahat vaktine bırakmamalıdır. Buda güneşin batmasından 45 dk. öncedir.

• İkindi namazı kerahat vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.

• Bu üç vaktin kerahat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibâdet zamanı olmasıdır. Bunun dışında tıbbi açıdan gün doğumu ve gün batımı vücudumuzdaki tüm sistemlerin en verimli seviyede çalıştığı zamandır. Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktası geldiği yarı ölüm dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir.

KERAHAT VAKTİ NAMAZ KILINIR MI?

Güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu öğle vaktine denk gelen vakitlere kerahat vakti denilmektedir. Kerahat vakitlerinde namaz kılmak (farz veya nafile namaz) mekruh olmaktadır. Kerahat vakti üç vakitte belirlenmektedir. Güneşin doğuşundan itibaren 40 – 50 dakikalık zaman aralığına kerahat vakti denilir. Sabah namazının vakti imsak ile girer, güneşin doğması ile biter. Hanefilere göre güneşin doğmasına yakın, Şafilere göre ise imsaktan biraz sonra kılmak faziletlidir.

Tam namaz kılarken ve namaz bitmeden güneş doğmasıyla kerahat vakti başlar. Hanifilere göre namaz bozulur. Kerahet vakti çıktıktan sonra yeniden kılmak gerekir. Zamanında sabah namazını kılamayan bir kişi, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra öğlen namazı girmeden kılarsa hem sünnetini hemde farzını beraber kaza eder.

İkindi namazı kerahet vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terkedilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet