Kepez'de yeşil seferberliği

Başkan Hakan Tütüncü, görev yılları içerisinde 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdıkları Kepez'de, yeni bir yeşil seferberliği başlattıklarını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Atatürk Mahallesi'ndeki süs bitkileri ve bahçe çiçeklerinin yetiştirildiği serasını ziyaret etti. Serada yapılan çalışmalar ve yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, burada Kepez'i daha çok yeşil ve çiçekle buluşturacak olan yeni bir çalışmanın müjdesini verdi. Belediyelerin, görevlerinden bir tanesinin de hemşehrilerini şehrin kargaşasından uzaklaştırarak, doğa ile bütünleştirmek olduğuna dikkat çeken Tütüncü "Belediyeciler olarak insanın ruhuna hoş gelecek mekanları üretmeliyiz. Bu bakımından Kepez Belediyesi olarak yeşil alanların üretimine, insan doğasına uygun ve onu ferahlatacak mekanların oluşturulmasına önem veriyoruz" dedi.

"Kepez gökkuşağı gibi olacak"

Görev yılları içerisinde Kepez'e 3 milyon 200 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarının aktaran Tütüncü, "Şimdi bu yıldan itibaren yeni bir 'yeşil seferberlik' başlatıyoruz. Bu peyzaj seferberliği ile Kepez'in meydanları, bulvarları, parkları, bahçeleri ve sokakları çok daha yeşil ve renkli hale gelecek. Kepez'deki sosyal yaşam alanlarının tamamını çiçek bahçesine dönüştüreceğiz. Kepez'de, yeşilin her tonunun görüldüğü, süs bitkilerinin, çiçeklerin çok farklı renkleriyle (gökkuşağının tüm renkleriyle) süslendiği; güzel bir yeşilin olduğu bir dönemi yaşayacağız. Çok daha güzel ve yeşil bir Kepez için; doğanın bizlere armağan ettiği o ilahi sanatın bütün renklerini görüleceği yepyeni bir süreci başlatıyoruz. Birkaç yıl sonra Kepez'in dört bir tarafıyla çiçek bahçesine döndüğünü, yeşil bir örtüyle buluştuğunu göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kepez, Antalya'nın renklerine bürünecek

Yeşil seferberliği kapsamında Kepez'deki önemli bulvarlara, kent parklarına, meydanlara, belediye tesislerinin, kamu binalarının bahçelerine, mahalle parklarına, caddelere Antalya'ya özgü süs bitkileri ile zeytin ve narenciye gibi ağaçlar dikilecek. Yeşil seferberliği ile hem çevre bilincine hem de kentle özdeşleşen bitkilerin ve ağaçların yaşatılmasına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Bulvarlara ve caddelere zakkum, park ve bahçelere ise begonvil, yasemin gibi süs bitkilerinin dikilmesine öncelik verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA