Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Güncelleme:
Kenya'da bir kadın, diğer vatandaşlarının da desteğiyle, hükümetin prestijini kullanarak yoğun trafiği atlatmaya çalışan çakarlı bir devlet aracına yol vermeyi reddetti.

  • Kenya'da bir kadın, trafikte hükümet aracı olarak kullanılan lüks SUV'un önünü kesip yol vermeyi reddetti.
  • Videoda, siyah renkli ve çakarlı donanımlı araç trafiği aşmak isterken diğer sürücüler ve yayalar tarafından durduruldu.
  • Trafik kurallarına göre yalnızca resmi acil durum araçlarının siren ve ışıkla yol isteme yetkisi bulunuyor.

Kenya yollarında çekilen bir video, bir kadının yoğun trafik sırasında hükümet aracı olarak kullanılan lüks SUV’un önünü kesip yol vermeyi reddettiği anları gösteriyor. Görüntülerde, siyah renkli ve çakarlı donanıma sahip olduğu belirtilen araç trafiği aşmak isterken diğer sürücüler ve yayalar tarafından durduruluyor ve kadın da sert bir şekilde yerinden kımıldamayarak aracı bekletiyor. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Videoya ilişkin paylaşımlarda, kadının sadece kendisi değil diğer sürücülerin de hükümet araçlarının trafikte ayrıcalıklı davranmasına karşı olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Bir yorumda, yetkililerin “ayrıcalıklı davranma” alışkanlığından duyulan toplumsal bıkkınlık vurgulandı. Görüntüler ayrıca, diğer sürücülerin de kadına destek verdiğini gösteriyor. Bir sürücü, mesafe ve trafik kuralları göz önüne alındığında yol vermenin gerekli olmadığını söyleyerek kadını cesaretlendirdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Trafik kurallarına göre yalnızca resmi acil durum araçlarının (ambulans, itfaiye, polis gibi) siren ve ışıkla yol isteme yetkisi bulunuyor; hükümet araçlarının bu hakkı kötüye kullanmasının hem hukuki hem de kamu güvenliği açısından tartışma yarattığı belirtiliyor.

Paylaşımlar altında birçok Kenyalı, yaşananları sadece trafik sorunu olarak görmediğini belirtti. Onlara göre bu durum, siyasetçiler ve kamu görevlileri için uygulanan “üstün haklar kültürü”ne karşı bir tepki niteliği taşıyor. Bir kullanıcı, devlet yetkililerinin toplumdan ayrıcalık bekleme eğilimini eleştirerek, sıradan vatandaşların da kurallara uyma beklentisi içinde olduğunu yazdı.

