Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kaynak: DHA