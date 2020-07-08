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Kenya'da babunu kovalamak için 4 katlı binaya tırmanan kişi yere çakıldı
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Kenya'da babunu kovalamak için 4 katlı binaya tırmanan kişi yere çakıldı

Kenya'da babunu kovalamak için 4 katlı binaya tırmanan kişi yere çakıldıKenya, (DHA)- Kenya'da çatıdaki babun nedeniyle bölgedekilerin çığlık attığını duyan bir kişi, babunu kovalamak için tırmandığı 4 katlı binadan yere düştü.

08.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:04

Kenya'da babunu kovalamak için 4 katlı binaya tırmanan kişi yere çakıldı

Kenya, (DHA)- Kenya'da çatıdaki babun nedeniyle bölgedekilerin çığlık attığını duyan bir kişi, babunu kovalamak için tırmandığı 4 katlı binadan yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir apartmanın çatısına çıkan babun bölgede paniğe neden oldu. Bölge sakinlerinin çığlıklarını duyan bir kişi, babunu kovalamak için 4 katlı binanın çatısına tırmandı. Dickson Maina isimli taksi şoförü, babunu kovalamak için 4 katlı binanın dış cephesindeki balkon demirliklerinden binanın çatısına tırmanmaya başladı. Son katın balkon demirliklerine tutunan Maina'yı fark eden babun ise adama doğru yöneldi.

ÇATIDAN DÜŞEN TAKSİCİNİN KOLU KIRILDI

Bunun üzerine panikleyen Maina bir anda tutunduğu merdivenlikten kayarak yere düştü. Çevredekiler Maina'nın yardımına koşarak, hastaneye kaldırılmasında yardımcı oldu. Meydana gelen olayda demirliklerden kaydığı sırada Maina'nın parmağının kesildiği, yere düşmesi nedeniyle de kolunun kırıldığı ve yüzünden yaralandığı belirtildi.

Kenya'da babunu kovalamak için 4 katlı binaya tırmanan kişi yere çakıldı

Kaynak: DHA

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