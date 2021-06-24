Kentsel dönüşüm için büyükşehir belediyesi daire başkanlarından Başkan Mehmet Cabbar'a ziyaret
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Kentsel dönüşüm için büyükşehir belediyesi daire başkanlarından Başkan Mehmet Cabbar'a ziyaret

Kentsel dönüşüm için büyükşehir belediyesi daire başkanlarından Başkan Mehmet Cabbar'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ile Develi'de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi için değerlendirme toplantısı yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ile Develi'de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi için değerlendirme toplantısı yaptı.

Develi Belediyesi tarafından planlanan ve yürütülen ilçe merkezindeki Fenese Yukarı, Fenese Aşağı, İzmirli, Abdulbaki, Everek Camikebir ve Aşağı Everek mahallelerini kapsayan yaklaşık 5 bin nüfusun yaşadığı bölgede kentsel dönüşüm ve yenileme projesi 1. etap çalışmaları için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da projeye büyük önem verdiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Dönüşüm projeleri ile ilgili alan ilanı, yetki devri işlemleri, saha tespitleri, dönüşüm modellerinin hazırlanması, hak sahipliklerinin düzenlenmesi, dağıtıma esas yapılacak yeni projenin hazırlanması ve son olarak zemin etüt çalışmalarını Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde yürütüyoruz. Develimizin vizyonunu ve çehresini değiştirecek projemizin s tamamlanmasına ön ayak olan ve her projemizde olduğu gibi bu projemizde de bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kentsel dönüşüm için büyükşehir belediyesi daire başkanlarından Başkan Mehmet Cabbar'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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