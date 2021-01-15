Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı (5)
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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı (5)

15.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:12

Kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı (5)
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı (5)
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı (5)
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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