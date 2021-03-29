Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
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Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu Otobüs bekleyen sağlık çalışanı, yaralının yardımına koştu Denizli'de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı.

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Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı

Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu

Otobüs bekleyen sağlık çalışanı, yaralının yardımına koştu

DENİZLİ - Denizli'de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek caddesinde 16 yaşındaki Halil Can İ., yürüyüşe çıktı. Kalabalığın arasında yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından Halil Can İ., 3 bıçak darbesi aldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan Halil Can İ., bıçak darbelenin ardından 5-6 metre sonra yere yığıldı. Otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Fatma B., durumu fark etmesi üzerine hemen müdahalede bulundu. Kan kaybını önlerken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya şahit olan esnaf Vedat Kurt ise; "Telefoncu arkadaş yaralıya müdahale etti ayağını kablo ile bağladılar. Sonra ambulans çağırdık, kim vurduğunu bilmiyoruz, sadece bunları gördük" dedi.

Öte yandan, şüphelinin bıçaklama anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına an be an yansırken, yaralanan Halil Can İ'yi bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtığı anlarda görüntülere yansıdı. Polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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