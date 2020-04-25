Kent merkezine mısır ektiler
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Ayşe Gül, Mezitli, Güncel, Haber

Kent merkezine mısır ektiler

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, enginar ve salepten sonra mısır üretimine başladı.

25.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:35
Kent merkezine mısır ektiler

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, enginar ve salepten sonra mısır üretimine başladı.

Başkanlığını Profesör Dr. Ayşe Gül Yılgör'ün yaptığı Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, tarımsal üretimi kentin içerisinde yayarak, üretimin önemine dikkat çekmeye ve daha yeşil bir görüntü sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçlarla Yeni Mahalle'de bulunan Feray Şahin Parkı yanındaki tarlaya, aralarında Mezitli Belediye Meclisi üyelerinin de bulunduğu kooperatif üyeleri ile Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, mısır dikti. 

Mezitli Üretici kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Enginar ve salep üretiminde yakaladığımız başarı sonrası azmimiz ve motivasyonumuz arttı. Mezitli Belediyesi'nin bize gösterdiği alanda mısır ekimi yaptık. Son derece değerli ve kentin merkezinde bir alan. Mezitli sınırları içerisinde boş bir santimetrekare yer bırakmayacağız. Tarımı kentin içerisine kadar taşıyarak, her alanı yeşillendireceğiz" dedi.

Yüksek binalar arasında bulunan belediyeye ait alanı, Üretici Kadın Kooperatifi'ne tahsis ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Yüksek binalar arasında mısırlar büyümeye başladığı zaman çok farklı ve güzel bir tablo ortaya çıkaracak. Kooperatifimiz çok önemli işler başarıyor. Önce enginar diktiler, birkaç gün önce ilk hasat sevinci yaşadılar. Kısa süre sonra salep hasadı da yapılacak. Şimdi ise mısır ekiyorlar. Başkanlığı Prof. Dr. Yılgör'ün yaptığı kooperatif üyelerinin hiçbiri tarımsal üretimin içerisinde olmayan insanlar. Azimle ve çalışarak ne denli başarılı olunabileceğini herkese gösteriyorlar. Onlar böylesi istekli ve üretim içerisinde oldukça destek vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımıza her zaman güveniyoruz. Giriştikleri işten mutlaka başarıyla çıkıyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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