Kent & Kültür Söyleşileri'nin konuğu Sinem Sal oldu
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Kent & Kültür Söyleşileri'nin konuğu Sinem Sal oldu

12.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:49
Kent & Kültür Söyleşileri'nin konuğu Sinem Sal oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği "Kent & Kültür Söyleşileri", Zoom ve Youtube üzerinden online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği "Kent & Kültür Söyleşileri", Zoom ve Youtube üzerinden online olarak devam ediyor. Etkinliğin bu ayki konuğu sevilen yazar ve şair Sinem Sal oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen "Kent & Kültür Söyleşileri", sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Koronavirüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konuğu sevilen yazar ve şair Sinem Sal oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı "Sinem Sal ile Mahalleden Romana" adlı söyleşide; şiir ve edebiyat konuları üzerine sohbet edildi. Programı online olarak takip eden katılımcılar, Sal'ın sanat hayatının yanı sıra güncel konular hakkındaki görüşlerini de dinleme fırsatı buldu.

Kültürel yaşam, edebiyat, müzik ve şiirin masaya yatırıldığı Kent & Kültür Söyleşileri, farklı konukları Eskişehirliler ile buluşturmaya devam edecek. Ayrıca gerçekleştirilen söyleşiler, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalından izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR

Kent & Kültür Söyleşileri'nin konuğu Sinem Sal oldu
Kent & Kültür Söyleşileri'nin konuğu Sinem Sal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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