Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden Kan Bağışı

Kilis Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "Vatanımız için kan da veririz can da veririz" sloganıyla kan bağışında bulundu.

Kilis Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi yönetim kurulu üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "Vatanımız için kan da veririz can da veririz" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kilis Kızılay Kan Merkezinde gerçekleşen kampanya ile ilgili bilgi veren Kan Merkezi Müdürü Dr. Zeynep Oya Erdem, konsey ve meclisin yönetim kurulu üyelerine bağış nedeniyle teşekkür etti. - KİLİS