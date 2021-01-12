Kent FM nedir, frekansı kaç? Kent FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kent FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kent FM frekans numarası kaçtır? Kent FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kent FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kent FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kent FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kent FM frekans numaraları!

KENT FM NEDİR?

Kent FM, 4 Haziran 1992 tarihinde yayına başlayan Türkiye'nin ilk özel radyo kanalıdır.

101.0 frekansından İstanbul'da yayına başlayan radyo uzun yıllar yayın yaptıktan sonra 2003 yılında kapanmıştır. Kent FM'in ardından 101.0 frekansından önce Radyo N101 yayın yapmış daha sonra yayınını Capital Radio kanalına devretmiştir.

2017 yılı itibariyle tekrar yayına başlayan Kent FM İstanbul'da önce 87.7 daha sonrada 101.4 Frekansından yayına başlamıştır. 2020 yılı eylül ayı itibariyle 101.4 Frekansını TRT Arapça Radyosuna devrederek karasal yayınını sonlandırmıştır.

Kent FM Yeni Frekansına geçene kadar şimdilik sadece dijital platformlar ve internet üzerinden dinlenebilmektedir.

KENT FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Kent FM Yeni Frekansına geçene kadar şimdilik sadece dijital platformlar ve internet üzerinden dinlenebilmektedir. Şimdilik Kent FM frekansı mevcut değildir. Kent FM Yeni Frekansına geçene kadar dijital platformlar ve internet üzerinden dinlenebilmektedir.