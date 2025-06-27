Kene uçar mı, zıplar mı?

Kene uçar mı, zıplar mı?
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin tedavi gördüğü Erzurum'da, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kene ısırmalarına karşı uyarıda bulundu. Peki, Kene uçar mı, zıplar mı?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla kenelerin toprak altından yer yüzüne çıkmasıyla salgın niteliğinde sağlık sorunları başladığını söyledi. Kene uçar mı, zıplar mı?

KENE TEHLİKESİ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla kenelerin toprak altından yer yüzüne çıkmasıyla salgın niteliğinde sağlık sorunları başladığını söyledi.

Hastanede her yıl kentin yanı sıra çevre illerden de gelen hastaların takip edildiğini ifade eden Özkurt, "Erzurum Şehir Hastanesinde KKKA'dan 40 hasta takip edildi maalesef biri vefat etti. Biz de 10 hasta takip ettik, 5'i yatarak tedavi görüyor, biri yaşlı birey yoğun bakımda. Tehlike var ve devam ediyor." dedi.

Özkurt, açık arazide yaşayanlar, piknik ve kamp yapanlar ile tarlada, çayırda çalışanların keneye rastlayabileceğini, bu kişilerin gün sonunda evine gittiğinde mutlaka kene kontrolü yapması gerektiğini vurguladı.

KENE UÇAR MI, ZIPLAR MI?

keneler hakkında yaygın yanılgı, kenelerin zıpladığı yönündedir. Keneler zıplamaz. Bacak yapıları zıplamaya uygun değildir ve hareket kabiliyetleri oldukça sınırlıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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