Kene Isırığı Nasıl Olur ve Nasıl Anlaşılır? Kene Isırığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir

Açık havada çalılarda, ağaçlarda, yaprak yığınlarında ya da çimlerde bulunan keneler insanların ya da sıcakkanlı hayvanların kanı ile beslenir. Çoğu kene ısırığı zarar vermese de bazı vakalarda alerjik reaksiyonlar görülmektedir.

Açık havada çalılarda, ağaçlarda, yaprak yığınlarında ya da çimlerde bulunan keneler insanların ya da sıcakkanlı hayvanların kanı ile beslenir. Çoğu kene ısırığı zarar vermese de bazı vakalarda alerjik reaksiyonlar görülmektedir.

Kene Nedir?

Sıcakkanlı canlıların kanını emerek beslenen keneler, bazı kimselerde alerjik reaksiyonlar gösterebilirken bazen de hastalık bulaştırma ihtimali yüzünden ölümcül bir risk taşır. Boyutları neredeyse bir kalem ucu kadar olan bu canlıların renkleri kahverengi tonlarından siyaha kadar çeşitli olabilmektedir. Emdikleri kan sonucunda şişerek yeşil ve mavi karışımı bir renge bürünürler.

Kene Isırığı Nedir?

Vücudun sıcak ve nemli bölgelerini tercih eden keneler, vücuda yapıştığında kasıklara, koltuk altlarına ya da yoğun kıl bulunan bölgelere sıçrarlar. Bir noktaya yerleştiklerinde beslenmek için deriyi ısırır ve kan emmeye başlarlar. Kan ile beslenen diğer canlılara nazaran keneler, ısırdıktan sonra bölgeye bağlı kalır. Kan emerken tükürük bezlerinden salgılanan toksin maddeler sinir sisteminde ağır rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bu toksinler sinir sisteminin uyarılarının beyne iletilmesini engeller.

Uzun süre vücutta kalabilen keneler özellikle kıllı bölgelerde saklanabildiği için vakalarda yaşanan belirtilerin nedenleri geç anlaşılmaktadır. Ancak kenelerin ısırdıktan sonra bir bölgede sabit kalmasından dolayı bulunması kolaydır. İnsan vücudunda on gün boyunca kan emerek beslenen keneler, tamamen şişerek kendilerini konak canlıdan ayırabilir.

Kene Isırığının Belirtileri Nelerdir?

Keneler ilk ısırıklarından itibaren on gün boyunca insan vücudunda kalabildiğinden dolayı bu ısırıkları tanımlamak çoğu zaman kolaydır. Genellikle keneler sıra ya da grup halinde ısırmaz, tekildir. Zehirsiz keneler ısırdığında zararsızdır ve belirti göstermeyebilir.

Kene ısırıklarına alerjik reaksiyon gösteren bireylerde çoğunlukla ve kas güçsüzlüğü, reflekslerin zayıflaması veya kaybolması ve ataksi görülebilir. Isırılan bölgede şişlik ya da ağrı, kabarcıklar, yanma hissi, döküntü veya kişide nefes almada zorluk gözlemlenebilir. Ancak ısırıklar ateş yapmaz.

Kene ısırmaları fark edildiği andan itibaren zaman kaybedilmeden tedavi bir doktora başvurmalıdır çünkü kenelerden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıklar ağır ve ciddi problemlere yol açabilir. Kene ısırmasından kaynaklanan hastalıklar çoğunlukla ısırmadan sonraki birkaç gün ile birkaç hafta içerisinde gelişir ve çeşitli belirtiler ortaya çıkarabilir. Kene ısırmasından kaynaklanan rahatsızlıkların potansiyel belirtileri şu şekildedir:

Isırık bölgesinde kırmızı bir nokta ya da döküntü

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Boyunda sertleşme

Bütün vücutta döküntü

Halsizlik

Kas veya eklem ağrıları

Mide bulantısı

Şişmiş lenf düğümleri

Havale ve titreme nöbetleri

Herhangi bir belirti olmasa bile, vücuda yapışmış olan kene fark edildikten sonra mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmak çok önemlidir. Kenelerin taşıdığı hastalıkların belirtileri görülmese bile en kısa sürede tedavisine başlanılması gerekmektedir. Örneğin Kayalık Dağlar Benekli Humması ya da Lyme hastalığı, şüphelenildiği andan itibaren tedaviye başlanmalıdır.

Kene Isırığı Tedavisi

Kene ısırıklarının neden olduğu belirtiler solunum sistemi felç olmadığı sürece iyileştirilebilir. Genellikle kenenin başı deriye gömülü olduğundan keneyi parçalamadan tümüyle çekmek gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli kimyasallar, cımbızlar ya da kene çıkarma setleri kullanılır.

Kenenin taşıdığı bir hastalık var ise ve bunun yayılma riskine karşı kimyasal kullanımı, bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. Kene çıkarıldıktan sonra ısırık ile geçebilecek hastalıkları önlemek amacıyla sorunlu bölge mikrop öldürücüler ile dezenfekte edilmelidir. Kenenin ısırdığı bölgede eğer kaşınma varsa ve bu sebeple mikro yarıklar oluştuysa, doktor kontrolü altında antibiyotik kullanımı gerekebilir.

Kaynak: Hürriyet