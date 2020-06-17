19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu Konya'da, 19 yaşındaki genç kendisini eve almayan halasını tüfekle başından vurdu. Yaralı kadının durumu ciddiyetini korurken kaçak yeğen hala aranıyor.

Konya'da, Haydar G. (19) husumetli olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle ateş açarak başından vurdu. Evinin penceresinden dışarı bakarken vurulan hala, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan yeğen ise aranıyor.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde meydana gelen olayda iddiaya göre Haydar G. daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. Ancak hala, yeğenini eve almadı. Haydar G., evin penceresinden dışarı bakan halasına yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak ağır yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis, kaçan Haydar G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA