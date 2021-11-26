Kendisini bıçakla saldıran kocasını unutup gazeteciye saldırdı - Haberler
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Kendisini bıçakla saldıran kocasını unutup gazeteciye saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisini bıçakla saldıran kocasını unutup gazeteciye saldırdı

Afyonkarahisar'da kocası tarafından bıçakla kovalanan kadın durumu polise bildirdi.

Afyonkarahisar'da kocası tarafından bıçakla kovalanan kadın durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahıs kaçarken, saldırıya uğrayan kadın ve yakınları olayı görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırdı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezi Burmalı Mahallesi Basın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kadın, kocası tarafından bıçakla kovalandığı ihbarında bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kocasının kendisini bıçakla kovaladığını ileri süren kadın ve akrabaları olayı görüntülemeye çalışan İHA muhabirine ilk önce kendilerini kayda almaması söyleyip ardından üzerine yürüdüler. Kendisini bıçakla kovaladığını iddia ettiği kocasından gördüğü şiddeti bir an olsun unutan kadın ve akrabaları, küfürler yağdırdıkları muhabirin üzerine yürüyüp linç etmek istediler.

Duruma müdahale eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekibi kadınları bölgeden uzaklaştırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kendisini bıçakla saldıran kocasını unutup gazeteciye saldırdı

Kendisini bıçakla saldıran kocasını unutup gazeteciye saldırdı

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