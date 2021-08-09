KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
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KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Taş (20), kesici aletle kendisine zarar verdikten sonra oturduğu evi yaktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Taş (20), kesici aletle kendisine zarar verdikten sonra oturduğu evi yaktı. Jandarma ekiplerinin yarım saatte ikna ettiği Taş, tedavisi için hastaneye götürüldü. Yangın ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Side Mahallesi 1132 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Ahmet Taş, girdiği bunalım sonucu öğle saatlerinde kesici aletle kendisine zarar verip, oturduğu daireyi ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreden yardıma gelenleri uzaklaştıran Taş, jandarma ekiplerinin yarım saati aşan çabaları sonucunda ikna edilerek evden çıkarıldı ve tedavisi için ambulans ile hastaneye götürüldü. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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