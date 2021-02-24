Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü

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Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan halk toplantısında yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren kadının 7 bin TL aylık gelirinin olduğu ortaya çıktı. Vali Tutulmaz, yetkililerin edindiği bilgiyi reddeden kadına "Yeniden araştırma yapılsın sonra tekrar bakalım" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için bir halk toplantısı düzenledi. Gelen vatandaşlardan bir kadın zor durumda olduğunu söyleyerek Vali Tutulmaz'dan destek istedi.

AYLIK 7 BİN TL GELİR

Vali Tutulmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Recep Civelek'e vatandaşın neden yardım alamadığını sorunca, herkesi şoka uğratan bir gerçek ortaya çıktı. Civelek, vatandaşın evine aylık 7.000 TL gelir girdiğini ve bu yüzden yardım edemediklerini belirtti.

"SENİNLE MÜDÜRÜN DEDİĞİ ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Vali, karşısındaki kadına "Yeniden araştırma yapılsın, sonra tekrar bakalım. Çünkü senin dediğinle müdürün dediği arasında büyük fark var" dedi. Kadının itirazlarını dinleyen Tutulmaz, son olarak vatandaşın içinin rahat olmasını istediğini, araştırmaların neticesine göre yardım yapmayı tekrar değerlendireceklerini söyledi.