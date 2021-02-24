Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü
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Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü

24.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:42

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan halk toplantısında yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren kadının 7 bin TL aylık gelirinin olduğu ortaya çıktı. Vali Tutulmaz, yetkililerin edindiği bilgiyi reddeden kadına "Yeniden araştırma yapılsın sonra tekrar bakalım" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için bir halk toplantısı düzenledi. Gelen vatandaşlardan bir kadın zor durumda olduğunu söyleyerek Vali Tutulmaz'dan destek istedi.

AYLIK 7 BİN TL GELİR

Vali Tutulmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Recep Civelek'e vatandaşın neden yardım alamadığını sorunca, herkesi şoka uğratan bir gerçek ortaya çıktı. Civelek, vatandaşın evine aylık 7.000 TL gelir girdiğini ve bu yüzden yardım edemediklerini belirtti.

"SENİNLE MÜDÜRÜN DEDİĞİ ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Vali, karşısındaki kadına "Yeniden araştırma yapılsın, sonra tekrar bakalım. Çünkü senin dediğinle müdürün dediği arasında büyük fark var" dedi. Kadının itirazlarını dinleyen Tutulmaz, son olarak vatandaşın içinin rahat olmasını istediğini, araştırmaların neticesine göre yardım yapmayı tekrar değerlendireceklerini söyledi.

Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü
Haber Yorumları (5)
AKIN: Ulan ALLAHTAN kork 1 yıl işsizim ben utanıyorum devletten talepte bulunmaya
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OSMANLI TORUNU: Bir de söylenene inanmayın Öğretmenlerin 6100 lira maaş aldığı yazıyor her yerde ben 7. Yılımdaym şu an aldığım maaş 4600 civarı. Kadının haklı olma ihtimali çok yüksek yetkililere bakmasınlar. Yetkililere göre onların aldığı maaş aylık 500 lira halkın aldığı maaş 10 Bin lira öyle görüyorlar.
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ALP ARSLAN: 7 BİN LİRA GİRİYORDA GİDER NE KADAR VE KAÇ NÜFUS GEÇİNİYOR BUNLARIN DA DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR BENCE?
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