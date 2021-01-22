Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu

22.01.2021 01:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 01:45
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu

BEYOĞLU'nda kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, evinde baygın olarak bulundu.

 BEYOĞLU'nda kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, evinde baygın olarak bulundu. Yaşlı kadının sobadan sızan gazdan zehirlendiği iddia edildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Solak Çeşme Sokak'taki iki katlı binada meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen 70 yaşındaki ablasından bir süredir haber alamayan kardeşi, önce komşularını aradı. Komşularının telefonla ulaşmaya çalıştığı kadının telefona ve kapıya bakmaması üzerine oğluna haber verildi. İsminin Nermin olduğu öğrenilen kadının evine gelen oğlu, kapıyı kırarak içeri girdiğinde annesini baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan gazdan dolayı zehirlendiği iddia edilen yaşlı kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

KOMŞUSU YAŞANANLARI ANLATTI 

Yaşlı kadının bir komşusu yaşananları anlatarak, "Ablası aradı beni. 'Nermin'e ulaşamıyorum, sende mi?' dedi. Bana çok geliyor. Arkadaşım. Yok, gelmedi dedim. Bu sefer ben aradım telefonla, cevap alamadım. Sonra oğlu geldi. Kapıyı kırdı içeri girdi. Nermin içeride baygındı" diye konuştu. 


Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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