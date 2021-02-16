Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi

Ünlü sanatçı Onur Akay, magazin gündemine bomba gibi düşecek bir yazı kaleme aldı.

'MELTEM'DEN HABER ALINAMIYOR'

Akay, 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı bir adamla evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, kocası tarafından evden atıldığını ve kendisinden haber alınamadığını iddia etti.





Kaynak: Snob Magazin