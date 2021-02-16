Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi
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Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi

16.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:15
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi

SON DAKİKA... Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...


Ünlü sanatçı Onur Akay, magazin gündemine bomba gibi düşecek bir yazı kaleme aldı.

'MELTEM'DEN HABER ALINAMIYOR'

Akay, 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı bir adamla evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, kocası tarafından evden atıldığını ve kendisinden haber alınamadığını iddia etti.

Kaynak: Snob Magazin

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