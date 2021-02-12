Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı
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Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı

12.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:47
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı

Karısını bırakarak kendisinden 15 yaş büyük kadınla kaçan Muammer Cambaz, Müge Anlı'nın canlı yayınında yaptığı pişkin savunmalarla izleyicileri adeta çileden çıkardı.

Müge Anlı programında bu hafta Davut Kıranlı ve eşi Sevgi Kıranlı olayını ele aldı. 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Bugün canlı yayına çıkan Muammer Cambaz'ı eşine karşı üslubu ve tavrı herkesi sinirlendirdi.

"BEN SENİN YERİNE KONUŞSUN DİYE DÜDÜKLÜ TENCERE ALMIŞIM"

Eşi Semiha Cambaz'ın karşısına kendisinden 15 yaş büyük Sevgi Kıranlı ile çıkan Muammer Cambaz, eşinin "Sen ahlaksız bir adamsız" sözünün ardından "Ben 17 yıl önce seni almamışım. Ben bir düdüklü tencere almışım böyle konuşsun diye. Ben Sevgi'yi eşim olarak yanıma aldım. Ben 5 yıldır işkence çekiyorum. Senin bende hakkın varsa bana haram olsun" ifadelerini kullandı.

Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı

SAVUNMASI HERKESİ ÇILGINA ÇEVİRDİ

Yasak aşk yaşamasına rağmen canlı yayında pişkin açıklamalar yapan Muammer Cambaz'ın sözleri seyircileri de çılgına çevirdi.

Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı

CANLI YAYINDA KADININ ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

9 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Dün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.

Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı

Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.

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