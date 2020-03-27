Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması - Kendirli Belediye Başkanı Serdar'ın... Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."

Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Kendirli Belediye Başkanı Serdar'ın açıklaması

Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede ilk koronavirüs vakasının bir hafta önce görüldüğünü söyledi.

Beldede bu virüsün bulaşma kaynağının bulunamaması nedeniyle önleyici tedbir olarak Rize Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce karantina kararı alındığını ifade eden Serdar, şunları kaydetti:

"Bu karar tedbiren alınmıştır, yoksa Kendirli beldemizde olağanüstü bir vakanın olmadığını belirtmek isterim. Önleyici bir tedbir olması bakımından böyle bir karar alınmıştır ve bu karar da bana göre doğru olmuştur. Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir. O bakımdan beldemizde daha büyük vakaların olmaması, vakanın kaynağının bulunabilmesi için tedbiren böyle bir karar alınmıştır."

Serdar, karantina süresinin belli olmadığını belirterek, "Kaynağı bulduğumuz anda vakaların durumuna da bakıldığında İl Sağlık Müdürlüğümüz kararı verecektir." dedi.

Kaynak: AA