DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
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DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edip kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtan, yapılan incelemede yalanı ortaya çıkınca gözaltına alınıp, unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla...

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edip kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtan, yapılan incelemede yalanı ortaya çıkınca gözaltına alınıp, unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanan Halil Baki Çelen'in, doğup büyüdüğü Güney Mahallesi'nde şaşkınlık yaşanıyor. Çelen'in mahalleye bazen cübbe giyip gittiği, herkesin de kendisini savcı olarak bildiği belirtildi.

Acıpayam ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan Halil Baki Çelen, pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, inceleme yaptı. İncelemede lise mezunu olduğu öğrenilen Baki Çelen'in Adalet Meslek Yüksekokulu'na başvurduğu ancak kazanamadığı ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Üzerinde yapılan aramada sahte savcı kimliği de bulunan Çelen, salı günü sevk edildiği adliyede 'unvan gaspı ve evrakta sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı. Çelen'in savcı kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapıp yapmadığı tespit edilemedi.

Çelen'in bazı internet sitelerinde yaptırdığı 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberlerini de sosyal medya hesaplarında paylaşarak, inandırıcılık sağladığı saptandı.

'BABASI OKUMASI İÇİN TARLASINI VE İNEKLERİNİ SATTI'

Çelen'in yalanını ortaya çıkmasıyla doğup büyüdüğü Acıpayam ilçesinin Güney Mahallesi'nde şaşkınlık yaşanıyor. Mahmut-Gülbahar Çelen çiftinin, ineklerini satıp parasını, okuması için gönderdikleri Halil Baki Çelen'in yaşadığı mahalleye bazen savcı cübbesiyle geldiği ve vatandaşların da kendisini savcı olarak bildiği ifade edildi.

Mahallede oturan Recep Dinç, "Babası onu okutmak için tarlasını ve ineklerini sattı. Mahalleye cübbe giyerek savcı olduğunu söyleyerek gelmişti. Herkes savcı olarak biliyordu. Gerçeğin farklı olduğunu, bulaşıkçılık yaptığını öğrendik" dedi.

DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN
DENİZLİ KENDİNİ 'BM SAVCISI' OLARAK TANITINCA TUTUKLANDI, MAHALLELİ ŞAŞKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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