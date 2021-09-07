Kendine Müzisyen trafik kazası geçirdi

Sevilen yayıncı yaptığı kaza ile sevenlerini endişelendirdi.

Twitch dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, 6 Eylül Pazartesi günü yaptığı paylaşımlar ile birlikte geçirdiği trafik kazasını duyurdu ve konu hakkında sevenlerini ve takipçilerini bilgilendirdi.

Paylaştığı görselde aracının ön tamponunun aldığı hasar sonucunda koptuğu görülen Kendine Müzisyen, olayı "Arkadaşlar bir sorun yok. Bir pazar aracı önüme kırıp ön tamponu söktü götürdü. Kaçtı ama keşke kaçmasaydı oturur bir çay içerdik." sözleri ile özetledi.

Kendine Müzisyen: "Bir köpeğin ezilmesinden ziyade ben de mala gelmesini yeğlerim"

Olayın üzerinden bir süre geçmesinin ve gündeme gelmesinin ardından olayın detaylarını Twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam eden Parlak, kazanın kamyonete doğru koşan bir köpek yüzünden gerçekleştiğini dile getirirken, bir köpeğin ezilmesindense mala gelmesini tercih edeceğini söylerken, Tweet serisini şu sözler ile bitirdi:

"Şükür etmeyi bilmeli, daha kötüsü de olabilirdi. Tüm mesajlar için teşekkürler."

Kaynak: Playerbros