Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kendi Yolumda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kendi Yolumda filmini izleyecek olanların merak ettiği Kendi Yolumda konusu nedir, Kendi Yolumda oyuncuları kimler ve Kendi Yolumda özeti gibi konuları inceliyoruz.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiren filmin devamını, Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyası getirir

KENDİ YOLUMDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin başrolünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yer alıyor. Kendisine Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kendi Yolumda filmi, 2022 yılında vizyona girmiş ve çekimleri Adana'da gerçekleştirilmişti.