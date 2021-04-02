Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri

Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra sık sık vergi rekortmeni olmayı hedeflediğini söyleyen Selin Ciğerci, iddialı sözlerinin hakkını verdi. Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer aldı.

Özel hayatı ve işleriyle sık sık adından söz ettiren fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci, sahne hayatını bıraktıktan sonra kendi kozmetik markasını kurdu. Satışlarda beklediği ilgiden de fazlasını gören Ciğerci, kendi güzellik merkezlerini de açtı.

7 MİLYON 168 BİN TL ÖDEDİ

Ürünleri kısa sürede çok beğenilen Selin Ciğerci, en başından beri söylediği "Vergi rekortmeni olacağım" sözünü de yerini getirdi. Büyük bir başarıya ulaşan Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Instagram hesabından eşi Gökhan Çıra'yla bir fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci, "Bugün seninle guru duyduğum günlerden birisi. Bu işleri beraber kurduk büyüttük. Yıllarım, bel kemiğim, can parçam Allah seni başımdan eksik etmesin. Çok şanslıyım senin gibi çalışkan bir kocam var" dedi.

"İNŞALLAH SENEYE DE OKUL YAPTIRIRIZ"

Gelen tebrik mesajlarına tek tek cevap veremeyen Ciğerci, toplu bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Ay tebrik mesajları telefonlar susmadı. Kocamla inanılmaz mutluyuz. Allah'ım ne gurur verici haberler. İnşallah seneye de okul yaptırmak kısmet olur. Çalışmak dünyanın en güzel duygusu annemler, babamlar mutluluktan uçuyor. Öyle yazayım dedim mutluluktan ne diyeceğimi bilemiyorum."