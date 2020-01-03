Kendi dokunuzla meme büyütme

03.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:11

Meme büyütme tedavilerinde tercih edilen geleneksel silikon ve yağ dokusu uygulamaları belli bir süre sonrasında kalıcılığını yitiriyor. Kişinin yağ dokusunun kendi kök hücreleri ile zenginleştirildiği 'adipozit kök hücre çalışması' ile kalıcı ve doğal meme büyütmek mümkün.

Hastadan olgun hücreler yerine öncü hücrelerin çoğaltıldığını söyleyen Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Erçöçen, "Söz konusu uygulamaların çoğunda dokular laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Ancak çoğaltılanlar öncü hücreler değil, olgun hücreler oluyor. Oysa öncü hücrelerin en önemli özelliği enjekte edildiği ortama dönüşebilmeleridir."

19. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlanan modern plastik cerrahi uygulamalarında, var olan tekniklerde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla arayışlar ve gelişmeler devam ediyor. Bu kapsamda meme büyütme tedavilerinde kullanılan silikon protezler ve sonuçları beklenildiği kadar kalıcı olmayan yağ greftlerine alternatif olarak ortaya çıkan adipozit kök hücre çalışması, kişinin kendi hücrelerinden elde edilen kök hücreler ile doğal ve uzun süreli meme büyütme imkanı tanıyor.

KÖK HÜCRE İLE DOĞALLIK VE KALICILIK MÜMKÜN

Kök hücre çalışması ile kadınların doğal ve kalıcı meme büyütme gerçekleştirebileceğini söyleyen Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Erçöçen, "Bugüne kadar yapılan meme büyütme ve rekonstrüksiyon operasyonlarında ya doğal olmayan silikon protezler ya da yağ dokusu greft olarak kullanılıyordu. Ancak doğal olduğu için tercih edilen yağ greftlerinin uzun vadede ancak yüzde 30'u canlı kalıyor, yüzde 70'i ise kayboluyordu. Hem kalıcı hem doğal olması ve doğallıktan da öte kişinin kendi dokusundan yaratılma amacıyla bu yöntem üzerinde çalışılmaya başlandı. 11 yıllık sonuçlar yöntemin sonuçlarının başarılı olduğunu gösterdi" dedi.

YAĞ DOKUSU KİŞİNİN KENDİ HÜCRELERİ İLEZENGİNLEŞTİRİLİYOR

Kişinin kendi yağ ve kemik hücrelerinden yani vücutta mevcut olan banka dokularından yararlanılarak yapılan işlem basit gibi görünse de aslında çok kompleks olan uygulama ameliyathane koşullarında yapılıyor.Bu işlemde yağ dokusu elde etmek için hastaya liposuction yapılıyor. Kimi hastaya aynı seansta yapılan liposuction ile vücuduna kontur de veriliyor.

Hastadan alınan yağ dokusu önce kan hücrelerinden arındırılıyor ve asitliği azaltılıyor. Yıkama ve enzimatik işlemin ardından hücreler ayrışıyor ve on dakikalık santrifüj sürecinin sonunda tekrar yıkanıyor. Yaklaşık 1-saat süren bu işlemler sırasında Stromal Vasküler Fraksiyon denilen mezanşimal hücre grubu böylece ayrışıyor. Bu hücreler içlerinde öncü yağ hücreleri, öncü damar ve öncü bağ dokusu hücreleri ve özellikle inflamatuvar hücreleri içeriyor. Kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ dokusu memeye yerleştirildiğinde kalıcı sonuçlar elde ediliyor.

Geçmişte bir memeye geleneksel yöntemlerle uygulanan yağ greftlerinde yağ dokusunun tutma oranı %30-40 iken, kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ grefti uygulamalarında bu oran %70-80'e ulaşıyor.

Kaynak: Bültenler