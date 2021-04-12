Kendi boyundan uzun balık yakaladı
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Kendi boyundan uzun balık yakaladı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - Haberler | Güncel

Kendi boyundan uzun balık yakaladı Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Kendi boyundan uzun balık yakaladı

Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı

SİVAS - Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak'ın kancasına adeta talih kuşu kondu. Kayseri'nin Pınarbaşı bölgesinde avlanan Olcak'ın kancasına kendi boyundan uzun yayın balığı takıldı. Olcak, 35 kilo ağırlık ve 2 metre uzunluğa sahip balığı satışa çıkarttı. Olcak bütün olarak satamayacağı balığın kilosuna 25 TL istiyor. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kendi boyundan uzun balık yakaladı
Kendi boyundan uzun balık yakaladı
Kendi boyundan uzun balık yakaladı
Kendi boyundan uzun balık yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK

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