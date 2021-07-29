Kenan Sipahi ile İlda Abazi evlendi
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Kenan Sipahi ile İlda Abazi evlendi

Kenan Sipahi ile İlda Abazi evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kenan Sipahi ile İlda Abazi, dün akşam saatlerinde Çıragan Sarayı'nda evlendi. Uzun süredir birlikte olan çifti, ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi, uzun süredir birlikte olduğu İlda Abazi ile evlendi. Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi olan İlda Abazi ile basketbolcuyla Çıragan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitlerinden biri Sayışman oldu. Böylece Sayışman ile Sipahi, bacanak oldu. İlda Abazi de Instagram'dan profilini İlda Sipahi yaptı.

Kenan Sipahi ile İlda Abazi evlendi

Kaynak: Snob Magazin

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