Kenan Işık'ın son görüntüsü nasıl? En yakın arkadaşı, durumu hakkında herkesi şaşırtan bilgiyi verdi

Ünlü sanatçı Kenan Işık, 8 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle komaya girdi. Yıllardan bu yana sağlığı için dua edilen Işık'ın zayıflayıp zayıflamadığı ya da nasıl bir durumda olduğu merak ediliyordu. Işık'ın yakın arkadaşı Ozan Zeybek, sanatçının sağlık durumu ve son görüntüsü hakkında bilgi verdi.

"HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ"

Kenan Işık'ın hafızalarda kaldığı gibi olduğunu belirten Zeybek, şunları söyledi: "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

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