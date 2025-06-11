Kenan Evren'den sonra ve Süleyman Demirel'den önce göreve gelen cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Kenan Evren'den sonra ve Süleyman Demirel'den önce göreve gelen cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KENAN EVREN'DEN SONRA VE SÜLEYMAN DEMİREL'DEN ÖNCE GÖREVE GELEN CUMHURBAŞKANI, TÜRKİYE'NİN KAÇINCI CUMHURBAŞKANIDIR?

A: Altıncı

B: Yedinci

C: Sekizinci

D:Dokuzuncu

Cevap:C