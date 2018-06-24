Kenan Doğulu ve Beren Saat, Oy Kullanmak İçin Amerika'daki Tatillerinden Döndü
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti kısa süreliğine tatil için tercih ettikleri Los Angeles'tan, seçimde oylarını kullanmak için döndü.
Tatil için Amerika'nın Los Angeles eyaletini tercih eden Kenan Doğulu ve Beren Saat Çifti seçimde oylarını kullanmak üzere tatillerinden dönüş yaptı. Ünlü çift kayıtlı oldukları seçim sandığında oylarını kullanarak okuldan ayrıldılar.
GERİ DÖNECEĞİZ AÇIKLAMASINI YAPMIŞLARDI
Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat 10 günlük tatil çıkışı havalimanında, kendilerini görüntüleyen muhabirlere seçim öncesi geri döneceklerini açıklamıştı.
TATİLLERİNİ YARIDA KESİP OY KULLANMAK İÇİN DÖNDÜLER
Kenan Doğulu ve Beren Saat, vatandaşlık görevini yerine getirmek için tatillerini yarıda kesip seçim için döndü. Ünlü çift, kayıtlı oldukları okulda oylarını kullandılar.
YORUMLAR (3)
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bunlar hala tr vatandaşımıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu kadini seviyorum ya :)Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Geç kaldınızCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır