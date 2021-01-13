Kenan Doğulu'nun maskesindeki o detay dikkat çekti
13.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:51
Başarılı popçu Kenan Doğulu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Doğulu'nun maskesindeki o detay dikkat çekti
Tek başına alışverişe çıkan başarılı popçunun ilk durağı Beymen mağazası oldu.
MASKESİNDE ADININ BAŞ HARFİNİ TAŞIYOR
Aracını vale noktasında bırakıp koşar adım mağazaya giren Doğulu, " hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi seneler ve iyi çalışmalar diliyorum hepinize. " dedi. Ayrıca Kenan Doğulu, kendi adının baş harfini taşıyan 'K' logolu maskesiyle objektiflere poz verdi.& ;
Kaynak: Snob Magazin