Kenan Doğulu'nun maskesindeki o detay dikkat çekti
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Kenan Doğulu'nun maskesindeki o detay dikkat çekti

13.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:51
Kenan Doğulu'nun maskesindeki o detay dikkat çekti

Başarılı popçu Kenan Doğulu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Doğulu'nun maskesindeki o detay dikkat çekti

Tek başına alışverişe çıkan başarılı popçunun ilk durağı Beymen mağazası oldu.

MASKESİNDE ADININ BAŞ HARFİNİ TAŞIYOR

Aracını vale noktasında bırakıp koşar adım mağazaya giren Doğulu, " hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi seneler ve iyi çalışmalar diliyorum hepinize. " dedi. Ayrıca Kenan Doğulu, kendi adının baş harfini taşıyan 'K' logolu maskesiyle objektiflere poz verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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