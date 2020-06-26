Kenan Doğulu'nun açıkhava konseri öncesi koronavirüs önlemleri
İstanbul Yenikapı'daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde "Park et Seyret" etkinliği kapsamında Kenan Doğulu Konseri düzenlendi.
26.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:23
İstanbul Yenikapı'daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde "Park et Seyret" etkinliği kapsamında Kenan Doğulu Konseri düzenlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında konsere gelen araçlarda bulunanların ateş ölçümleri yapıldı ve araçlar dezenfekte edilerek konser alanına girişleri yapıldı.
Kaynak: AA